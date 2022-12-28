لاعب مفاجأة.. مرتضى منصور يُعلن ضم أولى صفقات الزمالك رسميًا

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أول صفقات القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: “عودة محمود شبانة من الإعارة في يناير، هي صفقة الزمالك الأولى في الانتقالات الشتوية”.

وشدّد أن نادي الزمالك لن يُبرم أي تعاقدات مع لاعبين جُدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، سوى عودة محمود شبانة بشكل رسمي.

الزمالك ضد الإسماعيلي

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة بين الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة.