شوبير يُفجر مفاجآت جديدة بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي رغم غرامة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الموقف النهائي لـ محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، من المشاركة مع الأهلي خلال المباريات القادمة بعد خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال “شوبير” في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت: “كلام المحامي علي عباس إن كهربا يحق له المشاركة يوم 12 يناير، والزمالك له حق وسيحصل عليه، وطالبوا الزمالك بتقسيط المبلغ والزمالك رفض بشكل تام”.

وتابع: “أفيش مش طرف في الموضوع بعدما أعلن إفلاسه.. وكهربا ملزم بدفع المبلغ كاملاً، الأهلي ملوش علاقة والمحامي لم يتصل بأي مسئول”.

موقف كهربا

واختتم: “الموضوع ما بين كهربا والزمالك واتحاد الكرة، هناك رأيان في اتحاد الكرة الأول بيقول كهربا يلعب ودا حد فاهم أوي في اللوائح، والثاني بيقول لا الخطاب مش واضح والفيفا يرسل رد رسمي يقول إن اللاعب كهربا هيلعب”.

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