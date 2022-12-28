هدبح بقرة.. تعليق مثير من ناقد رياضي بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي

أثار الناقد الرياضي بليغ أبو عابد، الجدل بشأن مشاركة محمود كهربا، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال شهر يناير.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ما هو الغرض من الخطاب الذي تم ارساله إلى اتحاد الكرة، فالجميع يعلم أن عقوبة كهربا ستنتهي يوم 11 يناير القادم، وأؤكد أن كهربا سيتحمل العقوبة كاملة، ولن يتحمل نادي ديبورتيفو ألافيش البرتغالي أي مبالغ مالية".

مشاركة كهربا مع الأهلي

وأضاف: "لو لعب كهربا بعد 11 يناير سأذبح (بقرة) عقابا لي على رأيي الخاطئ".

واختتم: "الأهلي يستحق المشاركة في مونديال الأندية عن جدارة واستحقاق، بعد تنظيمها في المغرب".