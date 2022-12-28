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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مشاركة كهربا في المباريات الرسمية لـ الأهلي

كهربا
كهربا

كشف علي عباس، خبير اللوائح الدولية ومحامي محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، موعد مشاركته مع الفريق الأحمر في المباريات الرسمية.

وقال علي عباس في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”: “كهربا موقوف مؤقتًا لحين السداد، وأمر عادي جدًا أن أراسل فيفا لتحديد فترة الإيقاف بالتاريخ، ولكني فوجئت بأن الرد كان بنفس الصيغة”.

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وتابع: “لا يوجد شيء اسمه تجديد تلقائي، وتعجبت أيضًا من تسريب الخطاب للإعلام، لأن الخطاب وصل لي ووصل للاتحاد المصري، وأنا لم أسرّبه”.

وأضاف: “في 11 يناير المقبل تنتهي عقوبة كهربا بالإيقاف بعد أن مرت 3 فترات قيد، ومن يوم 12 يناير يحق للاعب المشاركة مع ناديه أو مع المنتخب، وهذا نص الخطاب المُرسل من فيفا، إذا كان الاتحاد المصري يعاني أزمة في قراءة الخطاب باللغة الإنجليزية فهذه مشكلتهم وليست مشكلتي”.

موقف كهربا

وأكمل: “هناك طرفان في القضية، كهربا مُعاقب 6 أشهر، لكن هناك عقوبة أكبر على النادي البرتغالي وهو إيقاف النادي 3 فترات قيد”.

واختتم: “لكن أولًا وأخيرًا الزمالك سيحصل على أمواله، وفيفا ليس له دخل في مسألة تقسيط الغرامة، الأمر يعود للاتفاق بين الزمالك وكهربا”.

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