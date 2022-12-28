بالأسماء.. 3 نجوم توانسة رفضوا اللعب لـ الأهلي

فجّر تقرير صحفي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن رفض عدد من اللاعبين التونسيين اللعب في صفوف النادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة.

وقال موقع “winwin” التونسي: “فاوض الأهلي العديد من اللاعبين الدوليين التونسيين خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما قوبل بالرفض من النجوم”.

3 نجوم رفضوا الأهلي

وتابع: “حاول الأهلي، وصيف بطل أفريقيا 2022، ضم بن رمضان لاعب الترجي التونسي، إلّا أن اللاعب رفض المقترح رسميًّا، كونه يُفضّل خوض تجربة احترافية أوروبية”.

وأضاف: “إدارة النادي الأهلي حاولت ضم اللاعب جيلان الشعلالي، لاعب الترجي التونسي، ولكن اللاعب رفض”.

واختتم: “وأغلق مدافع المنتخب التونسي منتصر الطالبي الباب أمام عرض قدّمه الأهلي المصري لانتدابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، واختار التوقيع مع فريق لوريان الفرنسي”.