مفاجأة مدوية.. مخالفة قوية ضد الأهلي في حالة سداده غرامة كهربا

أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن النادي الأهلي ليس مطالباً بدفع غرامة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر لصالح نادي الزمالك في الفترة القادمة لرفع الإيقاف عنه والمشاركة في المباريات بشكل رسمي.

وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" النادي الأهلي سيتعرض لمخالفة حال سداد قيمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق لصالح نادي الزمالك في الفترة القادمة".

وتابع:" الأهلي ليس طرفاً في أزمة "كهربا" مع الزمالك واللاعب مطالب بحل الأزمة وليس معنى ذلك أن الأهلي سيتخلى عنه".

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

وتابع "همام": "لابد من وجود استراتيجية هجومية لـ "كولر" مع الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة الغد ببطولة الدوري الممتاز".