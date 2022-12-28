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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادِ أوروبي يُصارع الأهلي على ضم كريستو .. تفاصيل

كريستو
كريستو

كشفت تقارير صحفية، عن دخول أحد الأندية الأوروبية، مع الأهلي في سباق التعاقد مع محمد الضاوي الشهير بـ “كريستو”، مهاجم النجم الساحلي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال موقع “winwin” التونسي: "ودخل نادي لوغانو السويسري في صراع مع "المارد الأحمر" من أجل التعاقد مع الضاوي، بنفس التوقيت الذي يُجرِي فيه النادي الأهلي اتصالات شفهية مع مجلس إدارة النجم الساحلي للحصول على اللاعب".

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وتابع: “الأهلي المصري هو الأقرب لحسم الصفقة بعد أن كثّف مفاوضاته خلال في الآونة الأخيرة للتعاقد مع الضاوي”.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مواجهة سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلى محمد الضاوي كريستو النجم الساحلي لوغانو السويسري

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