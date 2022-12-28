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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يقترب من ضم بديل أكرم توفيق

أكرم توفيق
أكرم توفيق

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تلقى ترشيحات لضم بديل أكرم توفيق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان أكرم توفيق قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في تدريبات الأهلي، مما سيغيب عن الفريق لنهاية الموسم.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "عرض أحد وكلاء اللاعبين على جهاز الكرة فى نادى الأهلي خلال الساعات الماضية إمكانية التعاقد مع ظهير أيمن جديد لتعويض غياب أكرم توفيق، الذى تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي".

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بديل أكرم توفيق في الأهلي

واختتم: "أحد وكلاء اللاعبين عرض على مدير التعاقدات فى الأهلى، بديلاً لـ أكرم توفيق وهو على فوزى، ظهير إنبي للانتقال للفريق الأحمر في يناير حيث يبحث النادي الأهلى موقف على فوزى من الانتقال للفريق خلال الفترة المقبلة".

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