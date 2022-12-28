مدرب فاشل وخسر أوضة اللبس.. نجم الزمالك يفتح النار على كولر

فتح أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، النار على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد تصريحاته ضد أفشة، لاعب الفريق الأحمر.

وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: “مارسيل كولر خلص على نفسه بكلامه عن جمهور الأهلي وقلة الحضور في المباريات”.

وتابع: “من وجهة نظري كولر مدرب فاشل، وعندي معلومات إن الأهلي بيفاوض رينيه فايلر لإعادته مجددًا لمنصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم”.

واختتم: “كولر مدرب فاشل وخسر أوضة اللبس في الأهلي بتصريحاته ضد أفشة”.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.