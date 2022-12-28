بعد تولي ميدو.. مرتضى منصور يكشف حقيقة ضم ثنائي الإسماعيلي لـ الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة التعاقد مع ثنائي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: “أبارك لميدو على توليه مسئولية الإسماعيلي، الدراويش فريق كبير وله جماهير عظيمة، ولن نتعاقد مع باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي”.

وتابع: “التعاقد مع ثنائي الإسماعيلي ليس حقيقة والزمالك لن يضم صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي”.

الزمالك ضد الإسماعيلي

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة بين الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة.