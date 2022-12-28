أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن النادي سيتحرك لإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): أن عقوبة كهربا انتهت دون سداد اللاعب للغرامة الموقعة عليه.
قال أمير مرتضى في تصريحات خاصة لـ الريمونتادا عبر قناة المحور: "سيتم إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بأن العقوبة مدتها انتهت دون السداد".
واختتم: "سيتم إصدار قرار جديد بعقوبة أكبر، وعقوبة أغلظ من العقوبة القديمة التي وُقعت على اللاعب".
أول رد فعل من أمير مرتضى منصور على تصريحات محامي كهربا
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن النادي سيتحرك لإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): أن عقوبة كهربا انتهت دون سداد اللاعب للغرامة الموقعة عليه.