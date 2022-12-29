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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب ذعرها من الكلاب.. وفاة دكتورة بسكتة قلبية تهز السوشيال ميديا

صدى البلد

أثارت حالة من الذعر و الجدل على السوشيال ميديا بسبب وفاه دكتورة بعد هجوم الكلاب الضالة عليها.

وتوفيت الطبيبة نتيجة إصابتها بالسكتة القلبية، بسبب خوفها من هجوم الكلاب الضالة عليها بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وتداولوا آخر ما كتبته الطبيبة ضحية الكلاب الضالة على صفحتها بموقع فيسبوك قائلةً: “الطيبون يغادرون الأرض سريعًا، وكأنهم يقولون للناس لا مكان لنا بينكم، اللهم أرحم أرواحًا كان وجودها بالدنيا جميلًا”.

 

وتبين وجود جثة "ن. س." طبيبة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة أُصيبت بسكتة قلبية بسبب خوفها من هجوم الكلاب الضالة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الكلاب الضالة منطقة حدائق الأهرام السكتة القلبية كلاب الضالة

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