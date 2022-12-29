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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحمة رياض تحيي حفلا في القرية العالمية بمدينة دبي.. 11 يناير

رحمة رياض
رحمة رياض

تستعد المطربة العراقية رحمة رياض، لاحياء حفل غنائي ساهر لها، في القرية العالمية بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 11 يناير المقبل، ضمن سلسلة حفلات الموسم بدبي. 

 

أعمال رحمة رياض المقبلة 

من جهة أخرى، يتعاون الملحن عمرو الشاذلي، مع المطربة العراقية رحمة رياض، بعدد من الأغاني الجديدة، حيث سافر عمرو إلى لبنان للأنتهاء من تسجيل الأغاني.

نشر عمرو الشاذلي، صورة جمعته بـ رحمة رياض، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق قائلاً: “بسم الله .. قريباً أعمال كتير من الحاني مع الفنانة العراقية الجميلة رحمة رياض”.

 

رحمة رياض واكتشاف المواهب 

وكانت الفنانة رحمة رياض، جددت تعاقدها مع إحدى القنوات الفضائية لتقديم موسم جديد من برنامج أكتشاف المواهب فى دولة العراق. 

كما أطلقت رحمة رياض  أغنية الكوكب ،وهى تنتمى الى القالب الرومانسي ومن  كلمات ماهر العزاوي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي ، وهو ما جعلها تتصدر مؤشرات البحث فى السعودية . 

 

خطوبة رحمة رياض وألكسندر علوم

وكانت رحمة رياض، فاجأت جمهورها خلال شهر مايو من عام 2021 الماضي  بإعلان خطبتها، بنشر صورة لها مع الكسندر علوم، وعلقت قائلة: «باركولي»، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطبة رحمة وانهالت التهاني على العروسين.

وقد ظهرت الفنانة العراقية رحمة رياض، مع خطيبها عارض الأزياء العراقي ألكسندر علوم، بلقاء خاص عبر برنامج ET بالعربي، في أول ظهور للثنائي بعد أيام قليلة من إعلان خطبتهما. 

رحمة رياض الفنانة رحمة رياض حفل رحمة رياض أغانى رحمة رياض المطربة العراقية رحمة رياض

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