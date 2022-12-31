أخبار التعليم.. البحوث الفلكية: البحر الأحمر يتسع بمعدل 1 سم سنويا... دماغه آلة حاسبة| وزير التعليم يُكرم تلميذ.. جامعة القاهرة تعمل على تطوير وتحديث مستشفياتها

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يتألقون فى مشاريع التخرج

شهد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، تألق طلاب برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس ، وطلاب الفرقة الثالثة لبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، فى مشاريعهم التطبيقية لبعض المقررات الدراسية، بحضور الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات، عدد من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

رئيس البحوث الفلكية: البحر الأحمر يتسع بمعدل 1 سم كل عام

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزالين الذي حدثوا بالقرب من منطقة الطور بسيناء حدث بسبب الطبيعة الجغرافية والجيولوجيا في البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وأن أمر متكرر الحدوث وطبيعي.

دماغه آلة حاسبة| وزير التعليم يُكرم التلميذ الفائز بمسابقة الحساب الذهني الدولية

يستقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الأحد القادم ، الطفل عمر ذكي يتميز بقدرته الفائقة على إجراء العمليات الحسابية بدون آلة حاسبة ، مما جعله وهو في الصف الثاني الابتدائي يحصل على المركز الأول في مسابقة الحساب الذهني الدولية على 325 طفلا من 32 دولة على مستوى العالم ، والتي أقيمت في تايوان ، تلك المسابقة التي كانت عبارة عن اربع امتحانات حسابية جمع وطرح وضرب وقسمة وذلك في وقت محدد وقليل.

التعليم العالي: فوز منتخب مصر للجامعات بكأس البطولة العربية لكرة الصالات

توج منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات بكأس البطولة العربية لكرة الصالات للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نظيره المغربي في المباراة النهائية التي أقيمت بالصالة المُغطاة لجامعة الإمارات بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء هذا برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كلية التكنولوجيا والتعليم تختتم امتحانات برنامج تأهيل المدرسين وتوضح شروط وأوراق التقديم

اختتمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب برنامج تأهيل المعلمين لطلاب الفرقة الثانية والثالثة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وبمتابعة مستمرة من الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و ياسر السيد أمين الكلية.

جامعة القاهرة تعمل على تطوير وتحديث المستشفيات التابعة لها.. تفاصيل

تستمر جامعة القاهرة ، فى تطوير من مستشفياتها الجامعية بشكل سريع ، كما تعمل على افتتاح العديد من المشروعات الاخرى كالاتى :

التعليم العالي : التوسع في البرامج الدراسية المتميزة بمختلف الجامعات في 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى عناصر الخطة التنفيذية للوزارة لعام 2023، وتشمل الخطة بدء تنفيذ مخرجات إستراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على التخصصات البينية، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمشاركة الفاعلة، والمرجعية الدولية، والاستدامة، والابتكار.

قمر التربيع | ظاهرة فلكية تستدعي التصوير الآن .. شاهد

تتزين سماء مصر الآن، بظهور قمر التربيع الأول لشهر جمادى الآخر لعام 1443هـ، فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.