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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته 5 طرب حشيش في المطرية

صدى البلد

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته 5 طرب حشيش في المطرية.

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وكان ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته 5 طرب حشيش قبل ترويجها علي عملائه خلال احتفالات الكريسماس بالمطرية.

تمت عملية الضبط، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت معلومات وردت إلي رجال المباحث بوجود عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" في المطرية وبحوزته 5 طرب حشيش، تم ضبطه وعثر بحوزته علي المواد المخدرة وسلاح أبيض ومبلغ مالى وهاتف محمول.

المطرية مباحث القاهرة الكريسماس رجال المباحث عنصر اجرامى المواد المخدرة

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