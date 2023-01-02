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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يؤكد على انتظام أعمال الامتحانات

صدى البلد

 قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أنه يتابع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، برافقه الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأوضح الدكتور عربى كشك، أنه أطمئن على انتظام سير الإختبارات ، وتواجد الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان ، وانتظام وجود الطلاب فى أماكنهم المخصصة وفق أرقام الجلوس، والتزامهم بالقواعد المقررة؛ وذلك لتحقيق الإنضباط المنشود.

طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يتألقون فى مشاريع التخرج

ووجه الدكتور كشك بتوفير المناخ الملائم وكافة الخدمات اللوجستية للطلاب لأداء الإختبارات، مشيرًا إلى حرص ادارة الجامعة على متابعة أعمال الإختبارات بصورة مستمرة، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

أشاد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بتجهيزات الكلية للإمتحانات، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب لإستطلاع آرائهم حول الإمتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج.

وبحسب الجدول الزمنى للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023 بدأت الدراسة يوم  السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.


وتأتي قائمة الأجهزة المحظورات بامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 كالتالي:

- موبايل.

- تابلت.

- سماعة أذن بمختلف أنواعها وأشكالها.

- ساعة يد ذكية.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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