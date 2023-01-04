منتجات الألبان أبرزها.. أفضل أطعمة لسائل منوي صحي

في العديد من البلدان المتقدمة، انخفض عدد خلايا الحيوانات المنوية لدى الرجال منذ عام 1973. ويعتقد الباحثون أن أسلوب الحياة والنظام الغذائي يلعبان دورًا في هذا التطور. لذلك قمنا بالبحث عن أفضل الأطعمة من أجل سائل منوي صحي، وفقا لموقع D.W.

أفضل الأطعمة لسائل منوي صحى..

1_الزنك..

يلعب الزنك دور في تنظيم عدد الحيوانات المنوية وجودتها، حيث يعاني الرجال الذين يعانون من العقم من وجود مستويات أقل من الزنك مقارنة بالرجال ذوي الخصوبة الجيدة.

-المحار.

-اللحوم الحمراء والدواجن.

-سرطان البحر وجراد البحر.

-حبوب الإفطار المدعمة.

-المكسرات والفاصوليا.

-منتجات حبوب القمح الكامل.

-منتجات الألبان.

2- حمض الفوليك..

يمكنك زيادة مدخولك من حمض الفوليك كأحد الأطعمة تزيد كمية السائل المنوي عن طريق تناول:

-الخضروات الورقية، مثل السبانخ والخس الروماني وبراعم بروكسل والهليون

_الفاكهة وعصائر الفاكهة وخاصة عصير البرتقال

-المكسرات والفاصوليا والبازلاء

-كل الحبوب

-حبوب الإفطار المدعمة

-منتجات الدقيق المخصب مثل الخبز والمعكرونة

فيتامين بـ 12..

يعد فيتامين ب 12 من أهم الأطعمة تزيد كمية السائل المنوي، وهو عنصر غذائي مهم فهو يعزز صحة الحيوانات المنوية بشكل عام. أظهرت الأبحاث أنه يحسن من حركة الحيوانات المنوية، ويزيد من عدد الحيوانات المنوية، ويقلل من تلف الحمض النووي للحيوانات المنوية.

يمكن تناول أطعمة تزيد من كمية السائل المنوي تحتوي على فيتامين ب 12 مثل:

_الأسماك والمأكولات البحرية، وخاصة المحار

_اللحوم والدواجن وخاصة الكبد

_منتجات الألبان مثل البيض والحليب

_حبوب الإفطار المدعمة

_الخمائر الغذائية