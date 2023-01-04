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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموافقة على افتتاح فرع جامعة الأزهر بالوادي الجديد

صدى البلد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري وذلك لبحث سبل التعاون المشترك للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأعرب الزملوط عن بالغ التقدير والامتنان لموافقة فضيلة الإمام الأكبر على فتح فرع لجامعة الأزهر؛ لخدمة طلاب التعليم الأزهري بالمحافظة، وحرصًا على دعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية بكافة قطاعاتها.

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كما أشار إلى الاتفاق على تخصيص أرض كوقف نخيل خيري لصالح الحالات المستحقة، ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة. بالإضافة إلى المساهمة في تقديم المساعدات ومبادرات تيسير الزواج لغير القادرين.

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