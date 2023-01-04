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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادي الجديد: بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية عدن ضمن «حياة كريمة»

أرشيفية
أرشيفية

بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها، اليوم الأربعاء، بقرية عدن في مركز باريس  بالوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن أعمال القافلة تستمر على مدار يومين، ويتم توقيع الكشف الطبى على المواطنين وتشخيص الحالات المرضية المختلفة، موضحًا أن القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كافة الأدوية التي تصرف للمرضى بالمجان.

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وأضاف أن القافلة الطبية تأتى في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

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