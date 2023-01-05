فريدة الشوباشي: المكسب العظيم الذي حققه الرئيس السيسي هو المشروعات التنموية بالصعيد

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن المكسب الهائل والعظيم والمدهش الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما تولى مسئولية إدارة الدولة، خاصة أنه كان يعلم أن الصعيد هو منبع قامات مصر، وكان مهمش على مدار عصور سابقة، فكان لا بد من توجيه الاهتمامات له.

وقالت فريدة الشوباشي، خلال لقاء لها لبرنامج "المواجهة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن

لمكسب العظيم الذي حققه الرئيس السيسي هو المشروعات التنموية في الصعيد.

وجه الحياة في صعيد مصر

وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الرئيس السيسي بعث الأمل في الصعيد بمبادرة حياه كريمة التي غيرت من وجه الحياه في صعيد مصر.



