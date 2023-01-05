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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فريدة الشوباشي: المكسب العظيم الذي حققه الرئيس السيسي هو المشروعات التنموية بالصعيد

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن المكسب الهائل والعظيم والمدهش الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما تولى مسئولية إدارة الدولة، خاصة أنه كان يعلم أن الصعيد هو منبع قامات مصر، وكان مهمش على مدار عصور سابقة، فكان لا بد من توجيه الاهتمامات له.

 

وقالت فريدة الشوباشي، خلال لقاء لها لبرنامج "المواجهة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 
لمكسب العظيم الذي حققه الرئيس السيسي هو المشروعات التنموية في الصعيد.

 

وجه الحياة في صعيد مصر

وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الرئيس السيسي بعث الأمل في الصعيد بمبادرة حياه كريمة التي غيرت من وجه الحياه في صعيد مصر.


 

فريدة الشوباشي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصعيد المواجهة مبادرة حياة كريمة

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