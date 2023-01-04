المؤسسة العلاجية : 8 فروع لمستشفياتنا في القاهرة والإسكندرية | فيديو

قال الدكتور محمد زكي ، رئيس المؤسسة العلاجية في وزارة الصحة ،إن مستشفيات المؤسسة العلاجية تم انشاؤها بقرار جمهوري عام 1964 ، مشيرا الى أن هناك اكثر من 8 فروع لمستشفيات المؤسسة العلاجية منها 5 مستشفيات فى القاهرة الكبري و3 مستشفيات فى محافظة الاسكندرية.

وأضاف زكي ، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أن فروع مستشفيات المؤسسة العلاجية بمحافظة القاهرة منها مستشفي هليوبوليس ومستشفي مبرة مصر القديمة ومستشفي مبرة المعادى ومستشفي القبطي ومستشفي الاصلاح الاسلامي .

وتابع :" مستشفيات المؤسسة العلاجية بمحافظة الاسكندرية تشمل مستشفى القبطي ومستشفي دار الولادة ومستشفي احمد ماهر" ، مشيرا الى أن هناك عدة هيئات تابعة لوزارة الصحة ولكل هيئة يتبعها مجموعة من المستشفيات.