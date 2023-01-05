سهر الدماطي: طرح شهادات إدخار بفائدة 25% فرصة عظيمة للجميع .. فيديو

قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إنها لم تتوقع طرح شهادات إدخار بفائدة 25% من قبل، مشيرة إلى أن هذه فرصة عظيمة للجميع ويجب اغتنامها لأنها لن تتكرر مرة ثانية.

واضافت "سهر الدماطي" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن طرح شهادات إدخار بفائدة 25% لها العديد من الفوائد في الوقت الحالي، من تلك الفوائد بالنسبة للمواطنين هو توفير دخل اضافي مضمون لهم اخر العام أو آخر الشهر كما يريدون.

وتابعت الخبيرة المصرفية أن الشهادات الجديدة سوف تعمل علي خفض معدل التضخم بسبب أن هذه الشهادات سوف تحدد الأموال داخل السوق.