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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سهر الدماطي: طرح شهادات إدخار بفائدة 25% فرصة عظيمة للجميع .. فيديو

سهر الدماطي
سهر الدماطي

قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إنها لم تتوقع طرح شهادات إدخار بفائدة 25% من قبل، مشيرة إلى أن هذه فرصة عظيمة للجميع ويجب اغتنامها لأنها لن تتكرر مرة ثانية.

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جمعية رجال الأعمال: طرح شهادات إدخار بفائدة 25% يحد من معدل التضخم

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أسابيع وليس شهورا.. بنك مصر يكشف عن مدة طرح شهادات الـ 25%

واضافت "سهر الدماطي" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن طرح شهادات إدخار بفائدة 25% لها العديد من الفوائد في الوقت الحالي، من تلك الفوائد بالنسبة للمواطنين هو توفير دخل اضافي مضمون لهم اخر العام أو آخر الشهر كما يريدون.

وتابعت الخبيرة المصرفية  أن الشهادات الجديدة سوف تعمل علي خفض معدل التضخم بسبب أن هذه الشهادات سوف تحدد الأموال داخل السوق.

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