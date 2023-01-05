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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمعية رجال الأعمال: طرح شهادات إدخار بفائدة 25% يحد من معدل التضخم

على عيسي
على عيسي

قال على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال، إنه كان من المتوقع حدوث طرح شهادات إدخار جديدة بفائدة 25% نظراً إلى أن الحالة الاقتصادية عام 2022 كانت صعبة للغاية، مشيراً إلى أن معدل التضخم وصل لأعلى مستوياته.

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وأضاف على عيسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن عدم توافر العملة الأجنبية جعلت هناك مشكلة كبيرة في توفير مستلزمات الإنتاج، موضحاً أن طرح شهادات إدخار بفائدة كبيرة وتحريك سعر صرف الدولار في وقت واحد احترافي بشكل كبير لأجل الحد من معدل التضخم.

وتابع على عيسي أن الشهادات الجديدة سوف تحد من تواجد الأموال بكثرة داخل الأسواق وهذا سوف يحد من معدل التضخم.

https://fb.watch/hRHG58shLy/?mibextid=NnVzG8

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