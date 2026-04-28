حوادث

ننشر تفاصيل دعوى المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل أمام المحكمة

إسلام دياب

حددت  الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة  17 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى التي حملت رقم 50345 لسنة 80 ق شق عاجل، للمطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل.

أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 50345 لسنة 80 ق شق عاجل، للمطالبة بإنشاء “المجلس القومي للرجل”.

وطالب مقيمو الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها تمكينه من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع نظام أساسي له، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقًا للمادة 214 من دستور 2014.

كما تضمنت الدعوى في موضوعها طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

