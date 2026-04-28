البرلمان يفتح ملف الأسرة المصرية.. «تضامن النواب» تناقش قضايا محورية اليوم

تبدأ اليوم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بحث عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بملف الأسرة المصرية، في إطار تحركات البرلمان لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مجموعة من الملفات التي تمس بشكل مباشر أوضاع الأسرة



ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع اليوم مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، مع طرح رؤى ومقترحات تشريعية ورقابية، تسهم في تطوير السياسات المرتبطة بالأسرة، وتعزز من دور الدولة في توفير الحماية والدعم اللازمين لمختلف فئاتها.

ويعكس هذا التحرك البرلماني اهتمامًا متزايدًا بملف الأسرة المصرية، باعتباره أحد أهم ملفات الأمن الاجتماعي، في ظل سعي الدولة إلى بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.