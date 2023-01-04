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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هدف رئيسي لـ إصدار شهادات عائد الـ25% .. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أفادت قناة "CNBC عربية"، أن أهم أهداف إصدار الشهادات الجديدة التي أعلن عنها البنك الأهلي وبنك مصر بعائد الـ 25 %، ووصفتها القناة بأنها تعمل على تشجيع حائز العملة الأجنبية وخاصة الدولار على التنازل عن الدولار في هذه الحالة وستتوفر لدى البنوك المصريه حصيلة دولارية تستطيع استخدامها في تلبية الطلبات المتزايدة على الدولار وهذا هدف رئيسي من إصدار هذه الشهادات.
 

عائد بدون ضرائب

وأكدت قناة CNBC عربية، أن شهادات 25٪ لديها عائد مرتفع و خالٍ من المخاطر وليس فقط في الاستثمار في البورصة ولكن حتى بالنسبة لبعض أصحاب المشروعات.
  

 

و أسعار الصرف الرسمية في البنك المركزي المصري عبر الموقع الإلكتروني

الدولار الشهادات الجنيه التضخم البورصة الاستثمار

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