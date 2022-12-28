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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1276 جنيهًا سعر عادل للذهب

400 جنيه للجرام .. انخفاض جديد بـ أسعار الذهب والدولار اليوم

الذهب و الدولار
الذهب و الدولار

استمر سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022، في تسجيل تراجعات حادة حيث تراجع عيار 21 الأكثر شهرة في مصر 21% وانخفض من 1950 جنيهًا للجرام قبل 10 أيام إلي 1550 جنيها للجرام.

 

وكشف تقرير لقناة «العربية»، عن أسباب هذا التراجع الكبير هو انخفاض في أسعار الدولار في السوق الموازية ومع تواصل الحكومة للسيطرة عليها وتقويضها يتم تسعير الذهب الآن بسعر دولار يعادل 30 جنيهًا بعدما كان التجار يسعرونه بــ 38 جنيهًا .

 

وأضاف التقرير، أن قرار المركزي المصري إلزام مصدري الذهب بإيداع حصيلتهم الدولارية بالبنوك خلال 10 أيام كان سببًا بهذا التراجع مما أغلق العام أمام استغلال الذهب للحصول علي الدولار .


 

 1276 جنيهًا سعر عادل للذهب 

 

وأكد التقرير، أن أسعار الذهب في مصر تراجعت بقوة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 3%.

 وقال نور الدين محمد رئيس شركة تاروت للاستثمار، إن السوق في حالة جمود حاليًا نتيجة صدمة انخفاض الأسعار بهذه الصورة .. وفقا لسعر الدولار الرسمي 24.7 جنيه، ويفترض أن يكون السعر العادل للذهب 1276 جنيهًا فقط .

 

 

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