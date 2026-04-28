الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعديل تاريخي في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026.. نظام جديد لمحو البطاقات الصفراء

في خطوة لافتة تعكس توجهًا جديدًا نحو حماية نجوم اللعبة في الأدوار الحاسمة، يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء تعديل جوهري على نظام البطاقات الصفراء خلال بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل انطلاق النسخة المرتقبة التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قرار غير مسبوق في تاريخ البطولة

وكشفت تقارير صحفية أن مجلس فيفا سيناقش خلال اجتماعه المرتقب في فانكوفر اعتماد نظام جديد يقوم على محو البطاقات الصفراء على مرحلتين، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة.

ووفقًا للتصور المطروح، سيتم إلغاء جميع الإنذارات المتراكمة بعد نهاية دور المجموعات، ثم مرة أخرى عقب انتهاء دور ربع النهائي، بما يضمن تقليل فرص غياب اللاعبين المؤثرين عن الأدوار النهائية.

توسيع البطولة وراء التغيير

يأتي هذا التعديل بالتزامن مع التوسع الكبير في عدد المنتخبات المشاركة، حيث ستشهد نسخة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، مع إضافة دور الـ32، ما يزيد من عدد المباريات ويرفع احتمالات حصول اللاعبين على بطاقات صفراء.

وبحسب النظام الحالي، يتم محو الإنذارات مرة واحدة فقط بعد ربع النهائي، ما كان يضع العديد من النجوم تحت تهديد الإيقاف في مراحل متقدمة، وهو ما تسعى فيفا لتجنبه في النظام الجديد.

كيف سيُطبق النظام الجديد؟

في حال اعتماد التعديلات، سيُوقف اللاعب فقط في حالتين محددتين:

الأولى إذا حصل على إنذارين خلال مباريات دور المجموعات، والثانية إذا تلقى بطاقتين صفراويتين خلال الأدوار الإقصائية حتى ربع النهائي، دون أن تمتد آثار هذه الإنذارات إلى نصف النهائي أو النهائي.

دعم للمدربين وتحسين جودة المنافسة

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تقليل الضغوط على الأجهزة الفنية، التي كانت تضطر أحيانًا لإراحة لاعبين مهددين بالإيقاف خلال مباريات حاسمة، خاصة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهو ما كان يؤثر على نسق المنافسة.

كما يُنتظر أن يمنح القرار دفعة قوية للبطولة، من خلال ضمان مشاركة أكبر عدد من النجوم في الأدوار النهائية، بما يعزز من مستوى الإثارة والجودة الفنية في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

ميزات هاتف Vivo Y500s

قيمة استثنائية مقابل سعر.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

آيفون 18 برو ماكس

آيفون 18 برو ماكس يكسر قواعد النحافة لأجل كاميرا خارقة

آبل

آبل ترفع سقف التحدي بـ "آيفون ألترا" القابل للطي وماك بوك بشاشة لمس

بالصور

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

صادم.. سيارة شيفروليه عمرها 56 عامًا تتفوق على تسلا سايبرتراك في السرعة

سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى .. أطباء يحذرون

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير .. تجاهلها كارثة

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد