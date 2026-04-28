تعديل تاريخي في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026.. نظام جديد لمحو البطاقات الصفراء

في خطوة لافتة تعكس توجهًا جديدًا نحو حماية نجوم اللعبة في الأدوار الحاسمة، يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء تعديل جوهري على نظام البطاقات الصفراء خلال بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل انطلاق النسخة المرتقبة التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قرار غير مسبوق في تاريخ البطولة

وكشفت تقارير صحفية أن مجلس فيفا سيناقش خلال اجتماعه المرتقب في فانكوفر اعتماد نظام جديد يقوم على محو البطاقات الصفراء على مرحلتين، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة.

ووفقًا للتصور المطروح، سيتم إلغاء جميع الإنذارات المتراكمة بعد نهاية دور المجموعات، ثم مرة أخرى عقب انتهاء دور ربع النهائي، بما يضمن تقليل فرص غياب اللاعبين المؤثرين عن الأدوار النهائية.

توسيع البطولة وراء التغيير

يأتي هذا التعديل بالتزامن مع التوسع الكبير في عدد المنتخبات المشاركة، حيث ستشهد نسخة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، مع إضافة دور الـ32، ما يزيد من عدد المباريات ويرفع احتمالات حصول اللاعبين على بطاقات صفراء.

وبحسب النظام الحالي، يتم محو الإنذارات مرة واحدة فقط بعد ربع النهائي، ما كان يضع العديد من النجوم تحت تهديد الإيقاف في مراحل متقدمة، وهو ما تسعى فيفا لتجنبه في النظام الجديد.

كيف سيُطبق النظام الجديد؟

في حال اعتماد التعديلات، سيُوقف اللاعب فقط في حالتين محددتين:

الأولى إذا حصل على إنذارين خلال مباريات دور المجموعات، والثانية إذا تلقى بطاقتين صفراويتين خلال الأدوار الإقصائية حتى ربع النهائي، دون أن تمتد آثار هذه الإنذارات إلى نصف النهائي أو النهائي.

دعم للمدربين وتحسين جودة المنافسة

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تقليل الضغوط على الأجهزة الفنية، التي كانت تضطر أحيانًا لإراحة لاعبين مهددين بالإيقاف خلال مباريات حاسمة، خاصة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهو ما كان يؤثر على نسق المنافسة.

كما يُنتظر أن يمنح القرار دفعة قوية للبطولة، من خلال ضمان مشاركة أكبر عدد من النجوم في الأدوار النهائية، بما يعزز من مستوى الإثارة والجودة الفنية في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم.