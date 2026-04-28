الشيخ أيمن عبدالغني يستقبل الأنبا إرميا ووفد بيت العائلة المصرية

استقبل الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والوفد المرافق له؛ وذلك لتقديم التهنئة بثقة الإمام الأكبر في تكليفه بتسيير الشؤون المالية والإدارية بوِكالة الأزهر.

وخلال اللقاء، أعرب الشيخ أيمن عبدالغني عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بعمق العلاقات التي تجمع بين الأزهر الشريف والكنائس المصرية، وما تمثله من نموذج فريد للوحدة الوطنية.

وأكد أن هذه العلاقات المتينة ستظل حصنًا لحماية النسيج الوطني، وتعزيز قيم المواطنة والإخاء والتعاون بين جميع المصريين.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا إرميا عن خالص تهانيه وتمنياته للشيخ أيمن عبدالغني بالتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا تقدير الكنيسة المصرية للدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، في نشر قيم الوسطية والتسامح، وترسيخ مبادئ التعايش المشترك بين أبناء الوطن.