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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسهل طريقة لتسجيل الخروج من تطبيق ماسنجر Messenger

تطبيق ماسنجر Messenger
تطبيق ماسنجر Messenger

يجد الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة الشهير ماسنجر Messenger صعوبة كبيرة في تسجيل الخروج منه خاصة في الأوقات التي لا يريدون فيها إزعاجا من أحد ، حيث يتساءل المستخدمون حول هل من الممكن بالفعل تسجيل الخروج من ماسنجر  أو هل يريد فيسبوك أن يظل المستخدمين مسجلين على التطبيق بشكل دائم. 

 

وبحسب موقع Android Authority فإنه يمكن تسجيل الخروج من تطبيق ماسنجر Messenger  من خلال عدد من الخطوات البسيطة بالنسبة لمستخدمي آيفون وأندرويد وأيضا مستخدمي نسخة الويب. 

  

كيفية تسجيل الخروج من ماسنجر Messenger على تطبيق فيسبوك 

 

  • انتقل إلى قائمة إعدادات فيسبوك، وانتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم الأمان.
  • انقر فوق الأمان وتسجيل الدخول.
  • في قسم مكان تسجيل الدخول ، ابحث عن الهاتف الذي تريد تسجيل الخروج منه من ماسنجر.
  • ولابد أن يظهر لك الهاتف الذي تريد تسجيل الخروج منه،  وإذا لم تجده ، فكل ما ستفعله هو تسجيل خروجك من تطبيق فيسبوك .
  • إذا كنت لا ترى الهاتف ، فقد تضطر إلى النقر على رابط See more للحصول على قائمة كاملة.
  • اضغط على النقاط الثلاث في أقصى اليمين لرابط تسجيل الخروج.

 

كيفية تسجيل الخروج من على تطبيق ماسنجر 

 

على هواتف أندرويد 


  • وإذا كنت تريد تسجيل الخروج من ماسنجر على هاتفك الأندرويد ، فأنت بحاجة إلى الدخول إلى إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت للهاتف ، وليس إعدادات ماسنجر .
  • سيختلف الموقع الدقيق اختلافًا طفيفًا اعتمادًا على طراز الهاتف لديك ، ثم انتقل إلى القائمة الكاملة لجميع التطبيقات على هاتفك وابحث عن ماسنجر .
  • انقر فوق التخزين وذاكرة التخزين المؤقت ضمن ماسنجر، ثم امسح التخزين، وسيُطلب منك التأكيد. عندما يكون لديك ، سيتم الآن تسجيل خروجك من ماسنجر.

 

على هواتف آيفون 

 

  • في إصدار iOS من ماسنجر، انقر فوق الصورة الرمزية لملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.
  • قم بالتمرير لأسفل إلى إعدادات الحساب وحدده.
  • وسيؤدي هذا إلى فتح فيسبوك في نافذة متصفح هاتفك الذكي ، حيث سيُطلب منك تسجيل الدخول.
  • انتقل إلى الإعدادات ثم الأمان ثم الأمان وتسجيل الدخول.
    ضمن مكان تسجيل الدخول ، ابحث عن الهاتف الذي تريد تسجيل الخروج منه على ماسنجر.
  • يجب أن يذكر ماسنجر أسفل اسم الهاتف، وخلاف ذلك ، سوف تقوم فقط بتسجيل خروجك من فيسبوك وإذا كنت لا ترى اسم هاتفك ، فقد تضطر إلى النقر على رابط See more المزيد للحصول على القائمة الكاملة.
    عندما تعثر عليه ، انقر على النقاط الثلاث على يمين اسم الهاتف وانقر على تسجيل الخروج.

 

كيفية تسجيل الخروج من ماسنجر على موقع فيسبوك على الويب 


  • قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك.
  • ضمن مكان تسجيل الدخول ، ابحث عن الهاتف الذي تريد تسجيل الخروج منه. إذا كنت لا ترى ذلك ، فقد تضطر إلى النقر على الرابط مشاهدة المزيد للحصول على قائمة كاملة.
  • عندما تعثر عليه ، انقر على النقاط الثلاث على يمين اسم الجهاز وانقر على تسجيل الخروج.
  • بدلاً من ذلك ، يمكنك تسجيل الخروج من جميع الأجهزة في وقت واحد عن طريق النقر فوق تسجيل الخروج من جميع الجلسات في الأسفل.

 

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