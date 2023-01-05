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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتنين حشاشين.. مرتضى منصور يكشف سبب استبعاد فتوح وجمعة من مباراة الداخلية

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، سبب عرض عبدالله جمعة وأحمد فتوح لاعبي الفريق للبيع.

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عرض أحمد فتوح وعبدالله جمعة لاعبي الفريق للبيع، وإحالتهما للتحقيق، لادعائهما الإصابة بفيروس كورونا.

وتم استبعاد أحمد فتوح من تشكيل الزمالك، إضافة لعبدالله جمعة من قائمة الفريق قبل مباراة الفريق أمام الداخلية بلحظات، فيما ذكرت تقارير أن السبب يعود لإصابتهما بفيروس كورونا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك"عبد الله جمعة وأحمد فتوح اتنين حشاشين، أخبرتهم بأن يأتوا لي بعروض ويرحلوا عن الفريق".

وأضاف:"فتوح وعبد الله جمعة رفضا فكرة الخضوع لتحليل المنشطات بعد الماتش وخافوا وعشان كدة غابوا عن المباراة" 

وزاد:" قلت لفتوح: احترم نفسك، وأخبرني بأنه سيجلب لي عرض من النادي الأهلي ويرحل عن الفريق، فأخبرته بأنني سأنقله للأهلي غدًا مثل كهربا".

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