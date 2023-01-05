إيقاف المستحقات .. رئيس الزمالك يهدي درع الدوري للأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إهداء درع الدوري للنادي الأهلي بعد أن تعادل الفريق مع الداخلية في مسابقة الدوري.

وجاء بيان رئيس الزمالك كالاتي

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي المنافس في البطولة.

وفي نفس الوقت كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض واحالتهما للتحقيق، وأجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد علي أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بعد الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة.

تعادل الزمالك والداخلية

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

انطلقت المباراة بهجوم قوي من الزمالك وحذر شديد من الداخلية الذي كان يحمي خط دفاعه بنظام قوي.

اطمئن لاعبي الزمالك بشكل ملحوظ وأهدروا العديد من الفرص خلال الـ 15 دقيقة الأولى من المباراة، وأتيحت الفرصة للداخلية أكثر من مرة ولكن لم يتمكن الهجوم من تسجيل هدف تقدم.

وفي الدقيقة 23 سجل سمير فكري الهدف الأول لنادي الداخلية في شباك الزمالك لتصبح النتيجة 1 / 0.

انفرد سمير فكري لاعب الداخلية بمحمد عواد حارس مرمى الزمالك ولم ينتظر لاعب الداخلية وأسكنها الشباك، ولكن اعترض لاعبي الزمالك وطالبوا بالعودة لتقنية VAR.

حاول الزمالك طوال شوط المباراة الثاني أن يسجل هدف التعادل ولكن كان دفاع الداخلية قوياً في جميع الهجمات ومنع دخول الكرة شباكه.

وفي الدقيقة 93 من عمر المباراة منع رضى السيد حارس مرمى الداخلية دخول الكرة مرماه بعد أن سدد سيف الدين الجزيري الكرة التي كانت قريبة جداً أن تكون هدف التعادل.

وطالب لاعبي الزمالك باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 94 من عمر المباراة، بسبب لمس الكرة يد لاعب الداخلية ولكن بعد العودة للفار استمر اللعب بدون احتساب الكرة للزمالك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع سجل الزمالك هدف التعادل عن طريق محمد عبد الغني لاعب الزمالك من رأسية سددها بعد تمريرة متقنة من زيزو في ركلة ركنية.

تشكيل الزمالك أمام الداخلية في الدوري المصري

قام الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا باستبعاد الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة من قائمة الأبيض لخوض مباراة الداخلية

وأجرى الجهاز الفني تعديلا على التشكيل بالدفع بمحمد عبد الشافي أساسيا بدلا من فتوح، كما استدعى الجهاز الفني الثنائي حاتم سكر ومحمد حسام بيسو للانضمام للقائمة.

وبهذا التعادل يتقاسم الفريقين نقتطا المباراة، ويرتفع رصيد الزمالك للنقطة 25 في المركز الثاني، بينما يرتفع رصيد الداخلية للنقطة 9 ويحتل المركز السادس عشر.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور- أحمد مصطفى “زيزو” – سيد عبد الله “نيمار“.

خط الهجوم: سامسون أكينولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد حسام “بيسو” وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.