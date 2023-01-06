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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رؤية بالأبعاد الثلاثية بدون نظارات.. أسوس تكشف عن تكنولوجيا 3D OLED

أسوس
أسوس


 

تشارك شركة أسوس ASUS بقوة خلال هذه الدورة من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقام في لاس فيجاس، حيث كشفت النقاب مؤخرا عن تقنية برمجية جديدة مثيرة للجدل، والتي سيتم طرحها مع بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة OLED لتمكين المستخدمين من الرؤية ثلاثية الأبعاد دون الحاجة لنظارات.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني قامت آيسر Acer بالإعلان عن تقنية SpatialLabs TrueGame التي تمكن المستخدمين من  ممارسة الألعاب ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى نظارات ثلاثية الأبعاد مخصصة. الآن ،تحذو الشركة التايوانية المصنعة لأجهزة الحواسيب المحمولة حذوها، مع إصدارها تقنية مماثلة،  وستوفر هذه الميزة لشاشات أجهزة الكمبيوتر المحمولة بتقنية OLED خاصية  ASUS Spatial Vision ، وهي كما وصفتها "تقنية OLED ثلاثية الأبعاد لتجربة مشاهدة خالية من النظارات (autostereoscopic)."

ستتمكن أجهزة الكمبيوتر التي تدعم ASUS Spatial Vision  من استخدام مزيج من العدسة مزدوجة التحدب وتكنولوجيا كاميرا تتبع العين المتقدمة لتقديم تجربة ثلاثية الأبعاد، وهي التقنية التي تقدم صور منفصلة لكل عين وتتبع موضع رأسك وعينيك لضبط إخراج الصورة. ستطلق أسوس تقنية Spatial Vision 3D على جهازي كمبيوتر محمول في الربع الثاني من 2023 ، وهما  ProArt Studiobook 16 3D OLED و Vivobook Pro 16 3D OLED كمرحلة أولى.

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تقوم أسوس بطرح التقنية الجديدة على هذه الأجهزة المحمولة أولاً لأنها تمتاز بالدقة العالية 3200 × 2000 بكسل مع معدل تحديث عالي للشاشة يصل 120 هرتز. علاوة على كل ما سبق، تتميز هذه الأجهزة المحمولة بطبقة من الراتنج البصري ولوحة زجاجية وعدسة مزدوجة التحدب تساعد في العمل مع زوج من كاميرات تتبع العين لعرض الصور في الوقت الفعلي.

أسوس كمبيوتر Asus OLED آيسر Acer ثلاثية الأبعاد ASUS Spatial Vision Vivobook Pro 16 Studiobook 16

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