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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعظم انتصاراتي.. طارق صبري يتغزل في زوجته شيري عادل على إنستجرام

صدى البلد

هنأ الفنان طارق صبري، زوجته الفنانة شيري عادل، بالعام الجديد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك صوراً تجمعهم، وكتب: كل سنة وانتي اعظم انتصاراتي على الإطلاق.

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بنفس الإطلالة.. زوج شيري عادل يتغزل بها

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طارق صبري يشارك جمهوره بصورة مع شيري عادل: الظهر والسند

واحتفل الفنان طارق صبري بعقد قرانه على الفنانة شيري عادل يوم ٢٨ اكتوبر الماضي، في حفل اقتصر على أقارب العروسين فقط.

ويذكر أن حلت الفنانة شيرى عادل ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة “أون”، وتحدثت عن كواليس مشاركتها فى فيلم “حسن ومرقص”، وتفاصيل تعرضها لموقف محرج.

روت الفنانة شيري عادل، تفاصيل حدثت معها في سلوفينيا أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، بسبب حبها لتناول الطعام.

وقالت شيري عادل: "كنت قاعدة في الفندق في سلوفينيا وكنت جعانة بليل ومكنش فيه أكل، وطلبت العاملين بالفندق وقالولي مفيش أكل بالليل، وطلبت دليفري لقيت المطاعم قافلة برده، وبعد كده نزلت بشنطة هدومي وقعدت على باب الفندق وحجزت طيارة على مصر".

الفنان طارق صبري شيرى عادل الفنانة شيرى عادل

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