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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنفس الإطلالة.. زوج شيري عادل يتغزل بها

بنفس الأطلالة شيري
بنفس الأطلالة شيري عادل وزوجها يتغزل بها ..شاهد

شارك الفنان طارق صبري، جمهوره بصورة له مع زوجته الفنانة شيري عادل، عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وأطل الثنائي بنفس الإطلالة بجاكت جلد أسود ونسقا معه تيشرت أيض مرتديان نظارسمش سوداء، وحرصت شيري، على ترك شعرها الأشقر المموج مندسلا على الظهر.

 

وعلق طارق صبري قائلا: “الظهر والسند”. واحتفل الفنان طارق صبري بعقد قرانه على الفنانة شيري عادل يوم ٢٨ اكتوبر الماضي، في حفل اقتصر على أقارب العروسين فقط.

ومؤخرا، حلت الفنانة شيرى عادل ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة “أون”، وتحدثت عن كواليس مشاركتها فى فيلم “حسن ومرقص”، وتفاصيل تعرضها لموقف محرج.

شيري عادل وزوجها طارق صبري
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