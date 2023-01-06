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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تسبب الصداع المزمن وسبب الاستيقاظ مع وجع جسدي كل صباح

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بكوبين دقيق.. طريقة عمل العيش البلدي في البيت

اذا كنتي تحاولي أن تقتصدي من مصاريف منزلك اليومية يمكن أن نقدم لكي طريقة عمل الخبز البلدي بكيلو دقيق لمدة ٥ ايام .

شاهد |صورة ميجان ماركل في الطفولة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة لزوجة الأمير هاري لميجان ماركل دوقة ساسيكس وهي صغيرة أثارت السوشيال ميديا .

 ظهرت ميجان بملامح طفولية لفتاة تبدو عادية ولكنها أصبحت من أميرات بريطانيا.

وقد حازت الصورة علي إعجاب الكثير بينما سخر الكثير من صورتها بسبب تغير ملامحها الكبير وشعرها الكيرلي واليكم الصورة .

لماذا تستيقظ مع وجع جسدي كل صباح؟

النوم يساعد على تجديد العقل والجسم، بينما يجب أن يستيقظ المرء وهو يشعر بالانتعاش والحيوية، يشكو بعض الناس من آلام الجسم يومًا بعد يوم، قد يكون جسمك مؤلمًا عند الاستيقاظ بسبب وضعية نومك ويختلف وضع النوم المثالي من شخص لآخر. بشكل عام، يعتبر النوم على جانبيك أفضل بالنسبة لغالبية الناس، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في التنفس أثناء النوم، بما في ذلك انقطاع النفس الانسدادي النومي، أن جسمك قد يتألم أيضًا إذا كنت تعاني من زيادة الوزن وذلك لأن الوزن الزائد يجهد رقبتك وظهرك، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.

الحمضيات أبرزها.. أطعمة تسبب الصداع المزمن

نعاني أحيانًا من صداع مزمن وننسب الحالة في كثير من الأحيان إلى التوتر أو الأفكار الموروثة الأخرى. اكتشف بعض الناس أنه بعد تناول أطعمة معينة ، فإن الصداع يزداد سوءا بشكل ملحوظ. 

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