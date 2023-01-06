طقس سيئ وظواهر جوية خطيرة تضرب العراق اليوم وغدا..ماذا سيحدث

توقعت هيئة الأنواء الجوية،فى العراق حالة الطقس في الأقسام الوسطى والشمالية والجنوبية للبلاد خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى احتمالية هطول زخات مطر في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية وكذلك في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى.

وذكر مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري، بحسب وكالة شفق نيوز، إن "الطقس في المنطقة الوسطى ليوم غد الجمعة سيكون صحوا إلى غائم جزئي، يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجيا قبل الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، ورياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة، ومد الرؤية من 6 إلى 8 كيلومتر، والضباب من 2 إلى 4 كليومتر، وفي بعض الأماكن أقل من ألف متر".

وأضاف الجابري، "أما الطقس في المنطقة الشمالية فسيكون غائما جزئيا إلى غائم مع تساقط زخات مطر في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، ويتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجيا قبل الظهر، وتنخفض درجات الحرارة قليلا، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة، ومد الرؤية من 6 إلى 8 كيلومتر، والضباب من 2 إلى 4 كيلومتر وفي بعض الأماكن أقل من ألف متر".

وتابع، "أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحوا إلى غائم جزئي، ويتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجيا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية من 6 إلى 8، والضباب من 2 إلى 4 كيلومتر".

وعن توقعات أجواء السبت المقبل، أوضح الجابري، أن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون غائما إلى غائم جزئي مع تساقط أمطار خفيفة خاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ويتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا مع تغير درجات الحرارة، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة، ومد الرؤية يصل أحيانا إلى ألف متر".

وفي ما يتعلق بالمنطقة الشمالية، ذكر أن "الطقس غائم ممطر مع ضباب صباحا ويزول تدريجيا، مع تغير درجات الحرارة، ورياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5 إلى 10 كيلومتر، وفي بعض الأحيان يصل الضباب إلى ألف متر".