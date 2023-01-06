ضبط مخابز للتلاعب بوزن الرغيف والتصرف في دقيق بلدي مدعم بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين عدة حملات رقابية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات التموينية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة.

تشكلت الحملة برئاسة محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركزى دكرنس و المنصورة وأسفرت عن ضبط ١٠ مخابز للتلاعب بوزن الرغيف وإنتاج خبز ناقص الوزن.



كما تم ضبط ٨ مخابز للتصرف فى إجمالى ٤٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بما يعادل ٢.٣٠٠ طن.



و تم ضبط ٣ مخابز لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية تموين الدقهلية على المتابعة المستمرة لكافة المنشآت التموينية وسير منظومة الخبز وتأدية مهامها وتشكيل الحملات بشكل يومى لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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