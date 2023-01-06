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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 5 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا

قوافل
قوافل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، لتقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين والتي علي رأسها الخدمات الصحية.

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القافلة ستكون على مدار يومي  6،7 يناير 2023  ؛ للكشف والعلاج مجانًا علي كافة الحالات.

 

وأضافت وزارة  الصحة والسكان، أن التخصصات الطبية تشمل نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل- وغيرها من الخدمات الصحية ".

 

الصحة توضح المحافظات المستهدفة 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون بمحافظات ( القليوبية - الجيزة - الغربية - الوادي الجديد - جنوب سيناء) .

القوافل 

الصحة: إطلاق 7 قوافل متخصصة في طب الأسنان خلال الشهر الحالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق  7 قوافل متخصصة في مجال طب الأسنان بمحافظة القاهرة، "بالمجان"، خلال شهر يناير الجاري، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان تقدم خدمات علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، لافتًا إلى أنه سيتم عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة.

 

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل يوم 2 يناير الجاري، بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، لافتاً أنه تم وضع خطة لتنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

 

ومن جانبه، نوه الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان أنه تم إطلاق قافلتين يومي 3 و4 يناير بمنطقتي الهايكستب، والقطامية، مشيراً إلى اطلاق 3 قوافل متخصصة أخرى في طب الأسنان أيام 16و17 و18 من شهر يناير بمناطق شرق مدينة نصر، وعين شمس، ومصر القديمة بمحافظة القاهرة، وأخيراً سيتم اطلاق قافلة أخرى يوم 31 يناير بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

 

وأشار حسن إلى أنه سيتم عقد عدة دورات تدريبية لتدريب 100 طبيب خلال الشهر الجاري، على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ في تخصص جراحة الفم والأسنان وزراعة الأسنان بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء، بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان في مختلف محافظات الجمهورية.

الصحة الخدمات الصحية يناير الاسنان الرمد القلب الجلدية لقليوبية

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