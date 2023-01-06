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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك 2023 .. فسيخ ورنجة في أسوان وحشيش أمام الداخلية

فريق الزمالك
فريق الزمالك

شهد نادي الزمالك أزمة جديدة جعلت ميت عقبة على صفيح ساخن عقب تعادل الزمالك والداخلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الطرفين، ليخرج مرتضى منصور رئيس النادي بقرارات نارية أبرزها الانسحاب، وعدم استكمال المسابقة بسبب الأخطاء التحكيمية لـ محمود البنا في مباراة الأهلي، وإنبي ومحمود ناجي في مباراة الزمالك والداخلية.

كما سبق تعادل نادي الزمالك أمام الداخلية والخسارة أمام نظيره فريق أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير فى إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري الممتاز.

أزمات الزمالك في عام 2023 لا تنتهي.. فسيخ ورنجة في أسوان وحشيش أمام الداخلية حيث فجر تعثر نادي الزمالك في مباراتي أسوان والداخلية العديد من الأزمات وصل مداها إلى التلويح بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز.

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صدى البلد يستعرض أزمات نادي الزمالك فى بداية عام 2023 بعد التعثر في مباراتي أسوان والداخلية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

  

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رنجة وفسيخ فى مباراة الزمالك وأسوان

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه لم يصدق ما ذكر بشأن تناول اللاعبين وجبة (الفسيخ والرنجة) داخل فندق فريق الزمالك، قبل ساعات من مواجهة أسوان.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك فتح تحقيق فيما حدث في فندق الإقامة وتناول اللاعبون وجبة فسيخ ورنجة ليلة لقاء أسوان".

وأضاف: "الزمالك قام باستبعاد شيكابالا من مواجهة الداخلية في الدوري المصري، ولم أكن مصدقًا لما فعله لاعبو الزمالك".

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رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة الحكام برئاسة مارك كلاتينبرج

انسحاب وحشيش فى الزمالك

واتخذ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور عدة قرارات عقب نهاية مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة 12 من المسابقة المحلية.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري".

وأضاف مرتضى منصور : "كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين هي 20 في المائة من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمى".

وأكمل رئيس الزمالك: "قرار بإيقاف كل من أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لن نفصح عنها والتأكيد علي أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع".

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مرتضى منصور يكشف حقيقة غياب فتوح وجمعة

وقال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريقه لكرة القدم لن يُشارك في المسرحية الهزلية.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لفضائية نادي الزمالك ، عقب مباراة فريقه أمام الداخلية:" لن أُكمل هذه المسرحية الهزلية وتعاقدت مع لاعبين بملايين والمنافس لا يملك لاعبين وأحمد فتوح وعبدلله معروضان للبيع وليس بسبب كورونا فهناك مخدرات في جسدهما وهناك علاقات نسائية وتم إيقاف فتوح وعبدالله لنهاية الموسم وطبيب النادي سيخضعهما لكشف طبي".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "تم وقف بعض المستحقات للاعبين لنهاية الموسم ووصلنا مرحلة أن اثنين لاعبين (داخلين المباراة محششين) وتحدثت مع أحمد فتوح فرد سأرحل فرددت أنني أريد عرضًا وبعد نتيجة التحليل سأعلنها".

وأتم مرتضى منصور، تصريحاته بقوله: "سأجتمع مع فيريرا يوم غد فلن أترك المركب لتغرق واللاعبين المحششين خارج النادي".

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فيريرا يكذب مرتضى منصور ويشعل الأزمة

كذب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، مرتضى منصور رئيس النادي بخصوص أسباب عرض أحمد فتوح وعبدالله جمعة لاعبي الفريق للبيع.

وردًا على عرض الثنائي للبيع، قال فيريرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أحمد فتوح وعبدالله جمعة مصابين، لم يتواجدا معنا لأسباب طبية".

وأضاف:" الحصول على أي معلومات خاصة بالفريق تكون عن طريقي أنا فقط".

 

 

الزمالك مرتضى منصور الداخلية أسوان الدوري الممتاز شيكابالا أحمد فتوح عبد الله جمعه

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