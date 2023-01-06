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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان مكشوف.. لاميتا فرنجيه تستعرض جمالها بإطلالة جريئة.. شاهد

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

اعتادت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية، على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار من بينها ما يبرز أنوثتها، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.


وخطفت لاميتا فرنجية أنظار متابعيها حيث ارتدت فستان حمالات قصير كشف عن أنوثتها، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت علي تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية، ولون الاحمر في الشفاه.


وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

 

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

 

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

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لاميتا فرنجية اطلاله جريئه فستان مكشوف تستعرض جمالها فيلم 365 يوم سعادة فيلم حد سامع حاجة

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