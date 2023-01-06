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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العدس بـ34 جنيهًا.. أسعار الزيت والأرز والفول بمنافذ وزارة الزراعة اليوم

صدى البلد

تطرح وزارة الزراعة العديد من السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها  بأسعار أقل من الخارج بنسبة تتراوح من 20 ل 30 % ، ويرجع هذا الانخفاض إلي عدم وجود حلقات وسيطة ترفع من السعر .

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة 

يتراوح سعر الأرز من 13 لـ 15 جنيها على حسب نوعه ويتم طرح الأرز (حبة رفيعة) بـ 12 جنيهًا للكيلو، وأرز (حبة عريضة) بـ 15 جنيهًا للكيلو، ويتم طرحه بوزن كيلو و25 كيلو أيضًا، وذلك وفقا لتصريحات سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

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أسعار العدس بمنافذ وزارة الزراعة 

يباع سعر كيلو العدس بالمنافذ ب 34 جنيها فى حين أنه يصل إلي 50 جنيها فى الخارج ، ويصل سعر كيلو الفول البلدي إلي 15 جنيها .

أسعار الزيت بمنافذ وزارة الزراعة 

يتراوح سعر الزيت من 28 ل 35 على حسب النوع ، أما سعر زيت الزيتون فيتراوح سعر الكيلو منه من 90 ل 155 جنيها .

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من انتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
 

وينشر موقع “صدى البلد” عناوين منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والمحافظات .

منافذ محافظة القاهرة
 

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام

- منفذ العبور - السوق (توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة).

- 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم

- منفذ نادي دجلة طرة البلد

 

منافذ الزراعة بالجيزة 

تغطي منافذ بيع منتجات الزراعة كافة مناطق الجيزة ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسيا للوزارة ويعد أشهرها:

- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي تطرح بها جميع أنواع الخضراوات واللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية كالعسل والمربات.

- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة

وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم

توجد بها خضار وفاكهة وكافة المواد الغذائية.

- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها  - الحي المتميز - سنتر 3

يوجد بها منافذ أسماك طازجة وخضار وفاكهة ولحوم ودواجن وكافة المواد الغذائية.

الزراعة السلع الأساسية اسعار الارز الارز اسعار العدس منافذ وزارة الزراعة أسعار الزيت

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