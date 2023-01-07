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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حرام| أزهري يوجه رسالة لـ إلهام شاهين بشأن تصريحها بالزواج بغير ديانتها

إلهام شاهين
إلهام شاهين

علق الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، على تصريح الفنانة إلهام شاهين، بشأن زواجها بشخص من غير ديانتها، وقال إن هذا الأمر حرام ويعتبر زنا. 

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وأضاف العالم الأزهري، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن هناك ثوابت فى القرآن الكريم وبسورة البقرة، وأن ما يبيح زواج المسلمة بغير المسلم يخالف لـ القرآن الكريم والسنة النبوية.

 

بينما رد أحمد سامر مؤسس حركة علمانيون، وأكد أن الفنانة إلهام شاهين يحق لها الزواج بمن تريد، فهى قضية شخصية، المرأة لها الحق بالموافقة على الشخص الذى تتزوج منه.

ولفت إلى أن القانون المصري يجرم زواج المسلمة بغير المسلم، ولكن من يريد أن يفعل ذلك يتزوج زواج مدني.

وقد أجابت الفنانة إلهام شاهين، فى وقت سابق بإحدى القنوات على سؤال بشأن تصريحها الأخير،:" لو حبيت رجل من غير دينى هتجوزه مدني"، وقالت إنها قالت هذا الأمر فى إحدى الندوات.

 

وأضاف الفنانة إلهام شاهين، أن التصالح بين الأديان، أنه لا يوجد تفرقة، وأن الدين يعنى الأخلاق، أنها تقول رأيها الخاص، وأنها تعلم أن البعض سيرفض لـرأيها، وأنها قالت هذا الأمر فى وجود رجال دين.

 

وأشارت إلى أنها، تصلي في الجامع والكنيسة والمعابد اليهودية، وأنها أذا حبت شخص من غير ديانتها، ستتزوج منه زواج مدني.

 

 

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