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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب السعودية يفوز ٢-٠ على اليمن بكأس الخليج العربي

صدى البلد

فاز منتخب السعودية بهدفين للاشئ على اليمن، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات كأس الخليج العربي.

الهدف الأول من نصيب سمحان النابت في الدقيقة 18، والهدف الثاني في الدقيقة 34 لمصعب فهد

وتعد مباراة منتخبي السعودية واليمن، هي الثانية منذ انطلاق بطولة خليجي 25، باللقاء الافتتاحي بين العراق البلد المستضيف وعمان.

تشكيل السعودية:.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: مدالله العليان – زياد الصحفي – قاسم لاجامي – أحمد بامسعود

خط الوسط: عوض الناشري – رياض شراحيلي – سميحان النابت – مصعب الجوير

خط الهجوم: تركي العمار – رائد الغامدي.

واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.


وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها

السعودية واليمن كأس الخليج العربي الخليج العربي كأس الخليج

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