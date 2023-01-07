بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

شارك التونسي محمد الضاوي، صوراً بقميص النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل جمهور القلعة الحمراء، مع صفقة النادي الجديدة في أول ظهور رسمي له بالجزيرة.

وصل القاهرة، اليوم الجمعة، النجم التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب النجم الساحلي التونسي رفقة خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي تمهيداً للانتقال الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر كريستو، صورة على حسابه عبر انستجرام برفقة مرتجى أثناء استقلالهم الطائرة لبدء رحلة الحضور للقاهرة.

ومن المقرر أن يتم قيد كريستو فى القائمة الأفريقية للأهلى، بالإضافة إلى قيده بالقائمة المشاركة فى مونديال الأندية.