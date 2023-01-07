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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

محمد الضاوي
محمد الضاوي

شارك التونسي محمد الضاوي، صوراً بقميص النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل جمهور القلعة الحمراء، مع صفقة النادي الجديدة في أول ظهور رسمي له بالجزيرة.

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بعد وصوله القاهرة.. من هو محمد الضاوي كريستو صفقة الأهلي الجديدة؟

وصل القاهرة، اليوم الجمعة، النجم التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب النجم الساحلي التونسي رفقة  خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي تمهيداً للانتقال الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر كريستو، صورة على حسابه عبر انستجرام برفقة مرتجى أثناء استقلالهم الطائرة لبدء رحلة الحضور للقاهرة.

ومن المقرر أن يتم قيد كريستو فى القائمة الأفريقية للأهلى، بالإضافة إلى قيده بالقائمة المشاركة فى مونديال الأندية.

النادي الأهلي صفقة الاهلي الجديدة النجم الساحلي التونسي الانتقالات الشتوية محمد الضاوي

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