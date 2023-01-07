فتاتان تعثران على 24 ألف جنيه في توكتوك بزفتي وتعيدانه إلى صاحبه.. صور

شهدت مدينة زفتي بمحافظة الغربية عثور فتاتين بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بزفتي، على مبلغ مالي داخل مركبة “توكتوك" حال ذهابهما إلى الدرس عقب نهاية اليوم الدراسي، عندما وجدتا كيس أسود بأرضية المركبة تخرج منه بعض العملات الورقية، فأخذتاه وبدأتا رحلة البحث عن صاحبه.

من جانبه أكد أنور ياسر عبد الغفار، والد إحدي الفتاتين، إن محصل الكهرباء كان في قمة الفرح وعرض على بنته وصديقتها مكافأة إلا أنهما رفضتا المكافأة وأكدتا أنهما تنتظران مكافأة من الله وأن الأهم من المال هو إغاثة الشاب الملهوف الذي كاد أن يفقد عمله، وبكى بكاء مريرا عقب تسلمه المبلغ.

وأشارت حنين أنور ياسر وزميلتها هنا محمد، لمركبة التوكوك بأحد شوارع مدينة زفتي، بمحافظة الغربية، لتوصيلهما فوجدتا المبلغ المالي، وخشا أن يخبرا سائق المركبة حتى لا يحتفظ بالمبلغ ولا يعيدد لصاحبه الأصلي فقررتا على الفور أخذ المبلغ وبدء رحلة البحث عن صاحبه وإيصاله له.

و أضافت "حنين أنور" على الفور اتصلت بوالدي وطلبت منه أن يقابلنا أنا وزميلتي حنين، وحكيت له الموضوع تفصيلًا وبدأ أبي في نشر منشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيس بوك”، يقول فيه أن هناك مبلغ مالي كبير عُثر عليه بشارع سعد زغلول بمدينة زفتي بمحافظة الغربية، ومن يدلي بمواصفات المبلغ فهو صاحبه وسيعطيه له.

وتابعت: "جلسنا أنا وزميلتي هنا ووالدي وأعمامي، نستقبل الإتصالات وجاء لوالدي اتصالات كثيرة جدًا ولم يتطابق الموصفات إلا مع شخص واحد يعمل محصل بشركة الكهرباء بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والأموال كانت ضمن تحصيله وفُقدت من الحقيبة الخاصة به خلال توجهه لمنزله.

وقاات هنا محمد :"والد رفيقتي اهتم بالأمر وجلسنا نتابع الاتصالات وعندما حدد صاحبه المبلغ وهو 24 ألف وخمسمائة وخمسون، جنيها وهو متطابق تمامًا مع ما وجدناه، فطلب والد صديقتي الحضور ومعه إثبات شخصية والتوقيع على استلام المبلغ، وكنا في قمة الفرح عندما علمنا أنها أموال عمله وكاد فقدانها أن يُفقده عمله وبفضل الله كنا السبب في إعادتها له وإدخال الفرحة على قلبه.