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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي زفتى يشيعون جثمان لاعب كرة قدم ضحية حادث غرق أتوبيس المنصورة

جنازة لاعب ضحية حادث
جنازة لاعب ضحية حادث المنصورة

شهد مركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، مساء اليوم، مراسم تشييع جثمان لاعب كرة القدم “يوسف محمد”، آخر ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية، الذي راح ضحيته أكثر من 21 شخصا و9 إصابات، في مشهد جنائزي مهيب بالدموع والدعاء.

جاء ذلك؛ عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الجثة إلى أسرة الراحل، والتصريح بالدفن.

في المقابل نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية في انتشال جثمان الشاب يوسف زاهر ابن مدينة زفتي بمحافظة الغربية بعد 3 أيام من عمليات البحث عن جثته في موقع الحادث.

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وكشف  أهالي زفتى مسقط رأس ضحية حادث أتوبيس الدقهلية، أن الفقيد كان ولدا وحيدا على 4 شقيقات، ويتيم الأم، وتوفي في الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته، حيث أنها توفيت في نفس اليوم من العام الماضي.

وأوضح الأهالي أن الشاب يوسف محمد زاهر، طالب بالصف الأول الثانوي ومن حفظة كتاب الله، وكان متدينا وذو خلق، ودائما يساعد أسرته، وكان يحلم بتحقيق أمنيته في أن يكون لاعب كرة قدم مثل اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

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وأفاد  الأهالي بأن الشاب يوسف، ضحية الحادث الأليم ، كان ذاهبا يوم الحادث رفقة 3 من أصدقائه إلى التدريب في أحد أندية كرة القدم بمحافظة الدقهلية، ولقى مصرعه غرقا عقب انقلاب الأتوبيس الذي كان يستقله.

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