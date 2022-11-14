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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 48 ألف رأس أغنام بقرى المحافظة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ماتم تحصينه حتى اليوم الاثنين، 48 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الماعز والأغنام الصغيرة، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام و الماعز" يبلغ 55 ألفا و688 رأس تقريبا.

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ودعا " أنور"، جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

الثروة الحيوانية حيوانات الغربية الطب البيطري مراكز المحافظة الامن الغذائي مديرية الطب البيطري

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