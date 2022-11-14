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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير جزائري سابق : الدول الغربية تمثل 80% من تلوث المناخ |خاص

صدى البلد

أكد الدكتور شمس الدين شيتور عضو مجلس الأمة الجزائري و وزير التعليم العالي و البحث العلمي السابق، أن العالم بالكامل مطالب بـ استخدام الطاقة النظيفة، وذلك من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.

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وأضاف وزير التعليم و البحث العلمي السابق، خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، من قمة المناخ بشرم الشيخ، أن الدول الغربية تمثل 80% من تلوث المناخ، و افريقيا 4% فقط، والمشكلات المناخية لها تأثير كبير على إفريقيا.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية سيكون لها تأثير على الأمن الغذائي، و سيكون هناك مشكلات غذائية، وطالب جميع البرلمانات بوضع قوانين لخفض الانبعاثات الحرارية و الحفاظ على المناخ.

وأشار إلى أن العالم يجب أن يكون لديه قناعة، و يتوقف عن الأشياء التى تؤثر على حياة البشر.

 

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