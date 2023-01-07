أمين تحالف الأحزاب السياسية المصرية يقترح تكريم رموز رجال الشرطة وأسر الشهداء

وجه النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب السياسية المصرية، خلال اجتماع التحالف المنعقد الآن في مقر التحالف بوسط البلد، رسالة محبة وشكر وتهاني للشرطة المصرية ورجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

وقال مطر، إن رجال الشرطة يضحون بأروحهم من أجل أن يشعر الناس بالأمن والأمان، مؤكدة دعمه ودعم التحالف للشرطة.

وأشار أمين عام التحالف إلى دور الشرطة وقطاعاتها، لأنهم يضحون من أجل أن نعيش ولا تقوم حياة او اقتصاد دون أمن وأمان.

وتابع مطر:"نفتكر الأيام السودة لما كانت الناس بتحمي بيوتها وكنا خايفين في عز الظهر عشان مفيش أمن، لذلك لابد أن نعترف بما تقوم به الشرطة ونرد الجميل ونحتفل بهم، ونعلم اولادنا معنى عيد الشرطة وما قدمه رجال الشرطة".

واقترح تيسير مطر بشأن احتفال التحالف، تكريم رموز من رجال الشرطة، ومن أبناء الشهداء.

ويعرض على طاولة اجتماع التحالف الآتي :احتفال التحالف بعيد الشرطة ٢٥ يناير ومقترحات رؤساء الأحزاب، واستكمال محاور الحوار الوطنى، ومقدمة عن المحور السياسى.